РИАМО - 28 мар. Услугу по использованию электронного посадочного талона в столичном аэропорту «Шереметьево» запустят во всех терминалах 4 апреля, сообщил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко.

Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам, соответствующий приказ Минтранса России вступил в силу. Пассажир будет получать электронный посадочный талон после самостоятельной онлайн-регистрации. По этому талону он сможет пройти в стерильную зону. О возможности пройти в зону по талону авиакомпания должна заранее сообщить пассажирам. Самостоятельно напечатать или получить талон на бумаге по-прежнему можно.

«Четвертого апреля мы запускаем ее (услугу по использованию электронного посадочного талона – ред.) во всех наших терминалах», — сказал Василенко в интервью «Ведомостям», опубликованном в четверг.

Василенко также рассказал, что аэропорт не планирует делать отдельные коридоры для прохождения авиационной безопасности и паспортного контроля для бизнес-класса.

«Позиция погранслужбы ФСБ такова, что отдельных коридоров быть не должно. Что человек не может платить деньги, чтобы быстрее пройти паспортный контроль. Деньги платят за что? За дополнительный сервис, за питание, за бизнес-зал, за отдельную регистрацию, за полет в более комфортном кресле. Но для пассажира бизнес-класса не летит же отдельный самолет», — подчеркнул Василенко.

Он также отметил, что услуга по самостоятельной сдаче багажа уже работает во всех терминалах.