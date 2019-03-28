РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Подольский коллектив «Шанс» и его коллектив-спутник отличились на III международном фестивале хореографического искусства «Славянские самоцветы» в Белоруссии, сообщила «РИАМО в Подольске» депутат совета депутатов городского округа Ирина Талпа.

С 23 по 27 марта народный коллектив «Ансамбль эстрадного танца «Шанс» с руководителем Людмилой Романовой и балетмейстером Аленой Еськовой побывал в столице Республики Беларусь Минске на III международном фестивале хореографического искусства «Славянские самоцветы».

«Коллектив «Шанс» стал лауреатом II и III степеней, а коллектив-спутник – дипломантом I степени. Члены жюри дали хорошую и справедливую оценку коллективу, отметив достойный уровень подготовки. Постановка «Путь домой» вошла в 19 лучших номеров, представленных на гала-концерте», – сказала Талпа.

В фестивале приняли участие более 1500 человек из 42 хореографических коллективов, которые показали 220 постановок, каждая из которых оценивалась отдельно. Мероприятие прошло при поддержке Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана и фонда «Русский балет» имени Олега Виноградова.