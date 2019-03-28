РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 мар. Внедорожник Toyota Highlander стоимостью более 2 миллионов рублей похитили у 65-летнего жителя подмосковного Красногорска в ночь на 27 марта, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

«Двадцать седьмого марта в 12:43 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1954 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 21:00 двадцать шестого марта до 05:30 двадцать седьмого марта от дома заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota Highlander 2014 года выпуска. Сумма ущерба – 2 005 000 рублей», – сказал сотрудник.

Он добавил, что 27 марта по данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража автотранспорта» УК РФ.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – заключил собеседник агентства.