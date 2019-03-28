РИАМО – 28 мар. Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в апреле в связи с работами по развитию инфраструктуры, на период работ пропуск поездов на этом участке организуют по соседним путям, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В апреле на участке Москва – Одинцово Белорусского направления МЖД продолжатся работы по развитию путевой инфраструктуры, а также строительству платформ и подземного пешеходного перехода на новом остановочном пункте «Славянский бульвар». Новая инфраструктура в перспективе позволит увеличить пропускную и провозную способности участка, запустить дополнительные пригородные поезда и станет основой для реализации проекта МЦД-1 Одинцово – Лобня», – отмечается в сообщении.

Наиболее масштабные путевые работы запланированы на участке Фили – Кунцево-1 и станции «Кунцево-1», где в марте железнодорожники уложили 2,7 километра новых путей, что позволило перейти к работам по переключению на новую ось 2-го и 1-го главных путей.

«Работы будут проводиться в выходные дни апреля, чтобы сохранить привычное расписание в будние дни. Ближайшие технологические окна назначены на 6 апреля с 17:00 до 11:00 7 апреля», – подчеркивается в сообщении.

На период работ пропуск поездов на этом участке диспетчеры организуют по соседним путям.

«В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе диаметральных маршрутов. Часть электричек выведут из расписания, а также пропустят по укороченным маршрутам. У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия в пункт назначения, а также количество остановок на маршруте. Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Баковка», «Дачное», «Жаворонки», «Здравница», «Перхушково», «Пионерская», «Трехгорка», «Немчиновка», «Сетунь», «Фили», «Беговая», «Тестовская», – перечисляется в материале.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

«Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», – заключается в сообщении.