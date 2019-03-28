РИАМО - 28 мар. В последние дни недели в Подмосковье и Москве ожидается теплая погода без осадков, температура воздуха может подняться до плюс 10 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В пятницу придет теплый фронт. Будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Ночные температуры в Москве составят 0 – минус 2, в Подмосковье от 0 до минус 5. Дневные температуры от 3 до 5 в Москве и от 1 до 6 в области», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 30 и 31 марта ожидается потепление. Ночью 30 марта будет от 0 до плюс 2 в Москве и от минус 2 до плюс 3 в Подмосковье. Дневные температуры составят от плюс 7 до плюс 9 в столице и плюс 5-10 в Московской области. 31 марта ночные температуры в Московском регионе составят от 0 до плюс 5, и дневные - от плюс 5 до плюс 10 градусов.

Синоптик уточнил, что на выходных ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Атмосферное давление немного понизится и будет составлять 744-747 миллиметров ртутного столба.