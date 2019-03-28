РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. В подмосковной Балашихе задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в убийстве своего племянника, с которым он распивал спиртные напитки, сообщил «РИАМО в Балашихе» в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Труп 28-летнего мужчины с колото-резаными ранами обнаружили 26 марта в квартире на улице Твардовского Балашихи.

«В настоящее время, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел по городскому округу Балашиха ГСУ СК России по Московской области. Следствие установило, что преступление мужчина совершил в ходе ссоры с племянником после совместного распития спиртных напитков», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.