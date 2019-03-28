РИАМО - 28 мар. Реконструкцию здания поликлиники Одинцовской центральной районной больницы и строительство нового корпуса планируют завершить в 2019 году, объекты намерены сдать в эксплуатацию в конце 2019-го, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов вместе с первым заместителем председателя Московской областной думы Ларисой Лазутиной посетили строительную площадку, расположенную на территории поликлиники №1 Одинцовской ЦРБ. Сейчас там возводится новый корпус медицинского учреждения, а существующий закрыт на реконструкцию.

«Мы проинспектировали ход строительства поликлиники нашей Одинцовской ЦРБ. Работы идут по графику, также увидели, что заливается фундамент для нового корпуса, который появится здесь уже в конце 2019 года. Основная задача – еженедельно контролировать ход строительства, чтобы в конце года такой важный и социально значимый объект, не только для города Одинцово, но и для <…> (муниципалитета – ред.) в целом появился, чтобы здесь оказались не только здания и сооружения, но вовремя пришли техника и мебель», – сказал Иванов.

Реконструкция существующего здания будет завершена в июне этого года. Оба объекта планируется сдать в конце 2019 года.

Иванов в беседе с главным врачом Одинцовской ЦРБ Сергеем Пшембаевым подчеркнул, что закупка мебели и медицинского оборудования должна проходить параллельно. Он отметил, что этот нюанс важно продумать заранее, чтобы по окончании всех работ поликлиника №1 была полностью оснащена необходимым инвентарем и техникой.

Поликлиника будет рассчитана на 1,5 тысячи посещений в день. В новом корпусе будут работать терапевтическое, эндоскопическое и хирургическое отделения, травмпункт, кабинеты узких специалистов, лаборатория. На базе ЦРБ будут созданы полноценное стоматологическое отделение и стационар одного дня по ряду других направлений.