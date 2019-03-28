РИАМО – 28 мар. Программа реновации стартует в районе Котловка на юго-западе Москвы 29 марта, готовый к заселению жилой дом располагается на улице Дмитрия Ульянова, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Так, 29 марта состоится пресс-показ дома, готового к заселению по программе реновации жилищного фонда в городе Москве. Дом находится в Юго-Западном округе по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом 45», – отмечается в сообщении.

Программа уже реализуется в 16 районах семи административных округов.

«Переселение жителей будет проходить из ближайших домов. Для жителей сохраняется привычный уклад жизни, им будут доступны социально значимые объекты, сервисные услуги останутся в шаговой доступности», – добавляется в материале.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается. В настоящее время программа реновации включает 5173 дома.

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