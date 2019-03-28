РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Жителей подмосковного Подольска 1 апреля приглашают принять участие в установке скворечников и кормушек для птиц у Дома культуры «ЗиО» в рамках празднования Международного дня птиц, сообщается в группе «ДК ЗИО» в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив нашего Дома культуры «ЗиО» подготовил к 1 апреля для жителей Подольска интересную программу, приуроченную к празднику – Международному дню птиц. В рамках мероприятия детский фольклорный ансамбль «Ленок» выступит с концертной программой, посвященной традиции «Жаворонков». Помимо этого, на территории ДК, в парковой зоне, пройдет акция «Птичка – синичка», где все желающие смогут поучаствовать в установке скворечников и кормушек для птиц», – говорится в сообщении.

Также для жителей будут проходить мастер-класс, викторины и конкурсы, приуроченные к празднику.

Начнется экологическая программа, посвященная празднику, в 14:00 по адресу: улица Мира, дом №4. Вход свободный.