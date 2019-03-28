РИАМО - 28 мар. Разработанная российскими учеными программа позволит кардиохирургам оценить тяжесть стеноза (сужения) коронарных артерий без оперативного вмешательства, диагноз заболевания, которое часто приводит к инфарктам, можно будет поставить за несколько минут по компьютерной томограмме (КТ), пишет в четверг газета «Известия».

Это более безопасный и к тому же дешевый способ неинвазивной оценки работы сердца. Разработка вышла на стадию клинических испытаний.

«Сужение коронарных артерий приводит к ишемической болезни сердца и часто заканчивается инфарктом. Распространенным методом лечения стенозов является стентирование, когда просвет сосуда расширяется специальной биосовместимой конструкцией – стентом. В мировой практике надежным критерием необходимости стентирования артерии является фракционный (фракционированный) резерв кровотока (ФРК), который характеризует падение среднего давления крови из-за стеноза», – объясняется в статье.

Ученые Сеченовского университета, Института вычислительной математики РАН им. Г.И. Марчука и МГУ имени М.В. Ломоносова создали программу, которая позволяет измерять фракционный резерв кровотока автоматически.

Заведующий лабораторией математического моделирования Сеченовского университета Юрий Василевский пояснил, что сейчас ФРК измеряется путем введения зонда в коронарные артерии, что травматично для пациента. К тому же довольно дорого, поэтому эта процедура не входит в ОМС, то есть больной должен оплачивать ее самостоятельно. Российские ученые предложили более дешевый и, главное, безопасный способ.

«Мы предлагаем совместить достижения в трехмерной медицинской визуализации – компьютерной томографии с математическим моделированием кровотока для виртуальной оценки ФРК. При этом хирургического вмешательства не потребуется, от пациента будет нужна лишь КТ», – отметил Василевский.

Разработанная программа позволит врачам, минуя операцию, определить, какие сосуды нужно расширить. Методика даст возможность в течение десяти минут восстановить точную картину расположения сосудов в грудной клетке в формате 3D. Для этого хирургу нужно лишь загрузить в программу электронную версию КТ пациента, и она сконструирует объемную модель, повторяющую сосудистую систему пациента, а также выведет значение ФРК для больного.

Директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Филипп Копылов в свою очередь считает, что разработка такого диагностического инструмента – важный шаг на пути полноценной неинвазивной оценки работы сердца.

«После выполнения исследования на компьютерном томографе и последующей математической обработки врач получит полную информацию о поражении сосудов сердца как на макроуровне (с точки зрения работы кровеносной системы), так и на уровне клеток, и сможет принимать взвешенное решение о необходимости операции», – отметил Копылов.

Доцент кафедры высокопроизводительных вычислений университета ИТМО Андрей Свитенков также уверен, что разработанная в Сеченовском университете методика математического моделирования расположения сосудов весьма перспективна.

Сейчас разработанная программа проходит клинические испытания на базе клиник Сеченовского университета и Шанхайского университета Джао Тонг.