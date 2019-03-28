РИАМО – 28 мар. Застолье двух приятелей в столичном районе Кунцево переросло в поножовщину и завершилось убийством, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органах Москвы.

Накануне в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Крылатские Холмы, 31.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, в холле межквартирного коридора, с колото-резаным ранением груди обнаружен труп безработного, зарегистрированного в квартире по указанному адресу. Давность наступления смерти около получаса», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что труп был направлен в танатологическое отделение (морг) №2.

«Позднее сотрудниками полиции в квартире по месту жительства по адресу: улица Крылатские Холмы, 31, задержан пенсионер, который изобличен в том, что в ходе совместного распития спиртных напитков, в результате конфликта, ножом нанес оппоненту удар в область груди, от которого последний скончался», – дополнил представитель пресс-службы.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания пожилого мужчины, не раскрывая подробностей.