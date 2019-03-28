РИАМО - 28 мар. Стартовала подготовка к строительству станции «Зюзино» на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ), ранее завершилась проходка правого перегонного тоннеля от «Каховской» до «Зюзино», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершена проходка правого перегонного тоннеля от «Каховской» до «Зюзино», началась подготовка к строительству станционного комплекса», – отмечается в сообщении.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на площадке станции «Зюзино» рабочие уже приступили к устройству ограждающих конструкций котлована для строительства станционного комплекса.

«Тоннелепроходческий комплекс «Роза», стартовавший в октябре прошлого года, завершил прокладку тоннеля протяженностью почти 1 километр от станции «Каховская» до станции «Зюзино». Строительство тоннеля велось под улицей Каховка в условиях плотной городской застройки при обилии инженерных коммуникаций», – уточнил Хуснуллин.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки) Марс Газизуллин, после демонтажа на станции «Зюзино» и проведения профилактических ремонтных работ ТПМК «Роза» построит левый перегонный тоннель от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов». Строительство правого тоннеля на этом участке ведется в настоящее время.

Он дополнил, что на южном участке Большого кольца продолжаются подготовительные работы к реконструкции действующей Каховской линии с последующей интеграцией ее в состав БКЛ.

Длина БКЛ метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Сейчас пассажирам доступны шесть станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская».

Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

Какие станции метро Москвы откроют до 2020 года>>