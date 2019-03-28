РИАМО - 28 мар. «Молодая гвардия «Единой России» в столичном Зеленограде начала сбор подписей жителей за закрытие ночного клуба «Джанго», который располагается в корпусе 1456, сообщается на сайте московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее местный совет депутатов после очередной жалобы жителей на шум от ночного клуба предложил установить дежурства у входа в «Джанго». Молодогвардейцы решили поддержать инициативу депутатов и организовать сбор подписей, который поспособствует закрытию заведения.

«Возрастная группа жителей района различна, в нее входят в том числе люди преклонного возраста и дети, которым необходимы покой и тишина, особенно ночью. Чтобы помочь местным жителям, мы решили организовать сбор подписей, направленный на закрытие ночного клуба. Будем надеяться, что нашу инициативу услышат и жители района Крюково заживут спокойно», – сказал руководитель «Молодой гвардии «Единой России» района Крюково Павел Крупенников.

Член совета депутатов муниципального округа Крюково Артур Шевелло рассказал, что местные депутаты вместе с полицией каждые выходные дежурят снаружи клуба, проводят разъяснительные беседы.

«Объясняем, что, по правилам дорожного движения, нельзя ездить на автомобилях без глушителя по городу, тем более, ночью, когда люди спят. Плюс, когда мы дежурим, вырабатываем дальнейшие действия: как будем пытаться исправить эту ситуацию», — добавил Шевелло.

Ночной клуб «Джанго» располагается в корпусе 1456. Второй год подряд полиция включает это заведение в перечень наиболее криминогенных общественных мест в новой части Зеленограда. В 2014 году муниципальные депутаты грозились инициировать процедуру отзыва лицензии у заведения, если клуб продолжит нарушать закон о тишине.

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