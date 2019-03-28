РИАМО - 28 мар. Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге из-за дождя и мокрого снега, который ожидается на территории региона в ближайшие дни, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации Гидрометцентра России, сегодня и в ближайшие дни на территории Подмосковья ожидается перепад температурных режимов с осадками в виде дождя и мокрого снега. Зачастую такие погодные условия приводят к образованию гололедицы в утренние часы, что увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций на дорогах региона.

«Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», - отмечается в материале.

Кроме этого, особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях.

Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на такой дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы.

В случаях крупных поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций стоит обращаться в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8 (495) 688-81-71.