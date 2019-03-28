РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в ходе рейда выявили нелегального таксиста, не имеющего разрешения на осуществление пассажирских перевозок, его дело рассмотрит суд, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Представители министерства транспорта Московской области совместно с сотрудниками Климовского отдела полиции и представителями территориального управления 27 марта провели рейд по выявлению автовладельцев, не имеющих при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров.



«В ходе рейда выявили одного автовладельца, не имевшего при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», – говорится в сообщении.



Составлены документы о совершении административных правонарушений в части 3 статьи 11.14.1 («Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси») и частях 2, 3 статьи 12.31.1 («Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа») Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Дело передадут в суд.