РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 мар. Подтопление участка автомобильной дороги устранили на улице Ольховая в подмосковном Красногорске по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что на дороге по Ольховой улице в микрорайоне Опалиха образовалась большая лужа. По его словам, проезжающие автомобили обрызгивали пешеходов, идущих к железнодорожной станции. Администрация городского округа Красногорск рассмотрела обращение по вопросу подтопления участка автомобильной дороги.

«Работы по очистке системы водоотведения выполнены, подтопление на проезжей части автомобильной дороги устранено», – сказал начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности Евгений Владимирский.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.