РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 мар. Концертный хор «Алые паруса» из подмосковного Красногорска завоевал Гран-при областного конкурса в номинации «Старшие хоры», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Концертный хор «Алые паруса» стал обладателем Гран-при в номинации «Старшие хоры» Московского областного конкурса хоровых коллективов «Прекрасен мир поющий», – говорится в сообщении.

Конкурс вокально-хоровых коллективов «Прекрасен мир поющий» прошел в подмосковном Чехове 24 марта. В нем приняли участие хоры из 25 городов Московской области.

«Это первая победа нового состава концертного хора, такая важная для моих малышек!» – написала руководитель хора Елена Володина на своей странице в Instagram.