РИАМО – 28 мар. Центральный банк России лишил лицензии столичный Международный расчетный банк, сообщает в четверг Газета.ru.

Причиной отзыва лицензии стало неисполнение федеральных законов, связанных с регулированием банковской деятельности, и нормативных актов ведомства.

«Отозвать с 28 марта 2019 лицензию на осуществление банковских операций», — говорится в документе ЦБ.

По величине активов банк на 1 января этого года занимал 403 место в российской банковской системе.

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