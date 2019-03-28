РИАМО – 28 мар. Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности, похитил с банковской карты женщины в столице 75 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в ОМВД России по району Замоскворечье обратилась гражданка 1974 года рождения, которая заявила, что 26 марта на мобильный телефон заявительницы поступил звонок.

«Звонивший представился сотрудником службу безопасности ПАО, и пояснил, что расчетного счета потерпевшей, открытый и обслуживаемый по адресу: улица Валовая, дом 8/18, были попытки списания денежных средств, поэтому счет заморожен и для его разморозки необходимо сделать перевод денежных средств на банковскую ячейку», – сказал собеседник агентства.

После чего женщина перевела денежные средства в размере 75 тысяч рублей на данный номер ячейки.

«После этого звонивший перестал выходить на связь», – уточнил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.