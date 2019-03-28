РИАМО – 28 мар. Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности, похитил с банковской карты женщины в столице 75 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Накануне в ОМВД России по району Замоскворечье обратилась гражданка 1974 года рождения, которая заявила, что 26 марта на мобильный телефон заявительницы поступил звонок.
После чего женщина перевела денежные средства в размере 75 тысяч рублей на данный номер ячейки.
«После этого звонивший перестал выходить на связь», – уточнил представитель пресс-службы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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