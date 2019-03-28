РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали местного жителя, подозреваемого в краже игровой консоли стоимостью более 36 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 25-летнего местного жителя о том, что неизвестный в одной из квартир дома на улице Клемента Готвальда украл игровую консоль стоимостью более 36 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 24-летний местный житель. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.