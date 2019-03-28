РИАМО – 28 мар. Собственника земельного участка в Дмитровском городском округе оштрафовали за загрязнение почв, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В марте 2019 года была проведена проверка в отношении владельца земельного участка площадью 4,2 гектара Гатияттулиной А.К.

«В результате рассмотрения материалов управлением установлен факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Земельный участок зарос сорной (борщевик Сосновского) и древесно – кустарниковой (береза) растительностью», – отмечается в сообщении.

Кроме того, отсутствует паспорт плодородия.

За выявленные нарушения земельного законодательства РФ управлением Гатияттулина А.К. привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.