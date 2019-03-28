РИАМО – 28 мар. С 1 октября в Зеленограде останется одно государственное бюджетное учреждение «Жилищник Крюково», которое будет обслуживать весь округ, сообщается на официальном сайте префектуры ЗелАО Москвы.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры ЗелАО Сергей Галустов пояснил, что правительство Москвы приняло решение централизовать часть непроизводственных функций ГБУ «Жилищник» по каждому округу.

«Это коснется вопросов бухгалтерии, кадров, закупок, проведения торгов и складской работы. Шаг предпринят в целях экономии средств и оптимизации работы. Практика показывает, что подобная централизация всегда эффективна», – отметил Галустов.

В Зеленограде пять ГБУ «Жилищник», из которых четыре – «Матушкино», «Савелки», «Старое Крюково» и «Силино» – хозяйничают в маленьких районах, несопоставимых с большинством других по площади и количеству жилых домов.

«Но от размеров обслуживаемой территории зависят и объемы финансирования. А расходная часть у этих ГБУ – на содержание аппарата, оплату коммунальных услуг в занимаемых помещениях и т.д. – такая же, как у других. Им крайне сложно сводить концы с концами», – добавляется в материале.

Поэтому Зеленоград еще до решения столичного правительства вышел с инициативой объединения наших районных структур ЖКХ в одну, на базе района Крюково, как самого крупного в округе.

«Разумеется, в каждом районе останется свое отделение «Жилищника», которое будет отвечать за содержание жилого фонда, уборку улиц, диспетчерскую работу на знакомой территории. Но сокращение управленческого аппарата и высвобождение части занимаемых помещений позволит существенно снизить расходы и в конечном итоге повысить эффективность работы», – подчеркивается в сообщении.

Галустов дополнил, что для жителей ничего не изменится.

«Просто с 1 октября в строке во всех районах в едином платежном документе в качестве управляющей компании будет значиться ГБУ «Жилищник Крюково». Разумеется, если жителям что-то не понравится, они вправе в установленном порядке, решением общего собрания собственников жилья, выбрать другую управляющую компанию для своего дома», – дополнил он.

В правительстве Москвы инициатива Зеленограда о слиянии «Жилищников» поддержана, соответствующее распоряжение префекта подписано.

«Сейчас идет организационная работа – подготовка новых финансово-хозяйственных планов, решение юридических вопросов», – заключил Галустов.