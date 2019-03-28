РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 мар. Светофор на Пятницком шоссе возле торгового центра «Отрада» в подмосковном Красногорске отремонтировали по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь указал, что на седьмом километре Пятницкого шоссе, возле торгового центра «Отрада», не работает светофор. Пешеходам опасно переходить четырехполосную дорогу.

«Работы по восстановлению работы светофора на указанной автомобильной дороге выполнены», – сообщил начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».