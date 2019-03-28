РИАМО – 28 мар. В столичном районе Строгино введена в эксплуатацию школа на 400 учеников, в образовательном учреждении также оборудовали читальный зал с медиатекой, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию учебного корпуса на 400 учащихся на северо-западе Москвы, пояснил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

«Школа расположена по адресу: улица Исаковского, дом 29, корпус 1А (СЗАО, Строгино). Здание предназначено для учащихся 5-8 классов и рассчитано на 16 классов. В нем размещены универсальные и специализированные классы по естественным наукам (физика, химия, биология), совмещенные с практикумом, иностранного языка, информатики и вычислительной техники, технического черчения и рисования, мастерские», – отмечается в сообщении.

В школе оборудована библиотека с читальным залом и медиатекой, методический кабинет с учительской.

«Кроме того, планируется обустроить фотокиностудию, кабинеты юннатско-биологической деятельности, технического творчества, астрономии, аудирования для изучения иностранных языков», – дополняется в материале.

Для общешкольных мероприятий имеется актовый зал на 240 мест, а для общефизической подготовки учащихся – спортивные залы. Также предусмотрен кабинет первичной медицинской помощи, кабинеты логопеда и психолога.

В школе созданы возможности для обучения детей с ограниченными физическими возможностями.

«На прилегающей территории оборудована физкультурно-спортивная зона с резиновым покрытием и площадки для отдыха. Строительство велось за счет городского бюджета – подчеркивается в пресс-релизе.

Антосенко напомнил, что по поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах.

«К проверкам школы в Строгино привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заверил он.