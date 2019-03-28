РИАМО - 28 мар. В пятницу, 29 марта, в 13:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области состоится брифинг заместителя руководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Дмитрия Стрельникова, посвященный юбилею ФАС России.

В ходе мероприятия планируется подвести итоги работы ведомства в разных сферах, а также озвучить планы дальнейшего развития. В частности, будут освещены следующие вопросы:

- насколько прозрачнее стали проводимые в Подмосковье торги?

- сколько картельных сговоров было выявлено?

- как ведомство борется с незаконной рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией?

- что изменилось в антимонопольном законодательстве?

Место проведения: г. Москва, ул. 5-я Магистральная, дом 3, строение 1.

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