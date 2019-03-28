РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в строении на улице Пушкинская подмосковной Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 27 марта в 20:19 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Пушкинская, дом №15. В 21:05 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали три единицы техники и девять человек.