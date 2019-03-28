РИАМО - 28 мар. В подмосковном Серпухове в текущем году оборудуют две новые пешеходные зоны, рабочие установят уличные светильники, малые архитектурные формы, скамейки, урны, а все дороги выложат брусчаткой, сообщается на сайте муниципалитета.

Создание новых парков, скверов и зон притяжения для жителей Подмосковья – такая задача поставлена губернатором Андреем Воробьевым в числе приоритетных перед министерством благоустройства на 2019 год. Серпухов, как номинант на включение в «Золотое кольцо» России, находится на особом контроле у главы региона.

«Учитывая потребности жителей, администрация городского округа Серпухов совместно с министерством благоустройства Московской области в феврале разработали проект создания двух новых пешеходных зон», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что эти маршруты пользуются особой популярностью среди местных жителей и туристов. Первый – от улицы Октябрьская до стадиона «Спартак» (городской бор), второй – от улицы Театральной до Ворошилова (пешеходная зона вдоль реки Нары с обустройством велодорожки).

Планируется, что вдоль реки Нары установят уличные светильники, малые архитектурные формы, скамейки, урны, а все дороги выложат брусчаткой. Работы по благоустройству новых пешеходных зон завершат уже в этом году.