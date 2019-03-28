РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. В подмосковных Люберцах в рамках экоакции начали устанавливать временные контейнеры для сбора батареек и мелкой электроники, установку продолжат до 16 апреля, сообщается в Instagram-аккаунте управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

«В рамках экологической акции «Школа утилизации: электроника» в городском округе Люберцы до 16 апреля установят временные контейнеры для сбора батареек и мелкой электроники. В ближайшее время контейнеры появятся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы», – говорится в сообщении.

Контейнеры уже установили в торговом центре «Светофор» (улица Побратимов, дом №7), на входе в Люберецкие торговые ряды (улица Инициативная, дом №7Б), во Дворце спорта «Триумф» (улица Смирновская, дом №4). Кроме того, контейнеры есть в здании администрации города (Октябрьский проспект, дом №190) и Дворце культуры (Октябрьский проспект, дом №200А).