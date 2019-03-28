РИАМО – 28 мар. Публичные слушания по полигону «Съяново-1» провели в Серпухове, по результатам мероприятия принято решение о формировании инициативной группы, в которую войдут неравнодушные жители, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Доме культуры «Исток» 27 марта состоялись публичные слушания, на которых обсудили проектную документацию по рекультивации полигона «Съяново-1». На встрече с жителями городского округа присутствовали представители министерства экологии и природопользования Московской области, администрации Серпухова и экологических организаций.

«В ходе встречи сотрудники компании, которые занимались проектированием, продемонстрировали презентацию и ответили на все волнующие вопросы жителей. Вся проектная, сопутствующая документация и государственная экологическая экспертиза находились в свободном доступе на официальном сайте администрации городского округа Серпухов и в ДК «Исток», – говорится в сообщении.

По итогам встречи принято совместное решение – организовать инициативную группу, куда войдут жители Серпухова.

«Они вместе со специалистами внесут возможные поправки в проектную документацию и будут контролировать дальнейший ход работ на полигоне», – подчеркивается в материале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области уже закрыли 24 из 39 мусорных полигонов. Рекультивация уже завершена на полигонах «Электросталь», «Каширский» и «Быково». В этом году работы завершат на полигонах «Кучино» и «Дубна Левобережная», в 2020-2021 годах – на полигонах «Долгопрудный», «Аннино» в Рузском округе, «Кулаковский» в Чехове, «Царево» в Пушкинском районе, «Слизнево» в Наро-Фоминском округе.