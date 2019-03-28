РИАМО – 28 мар. Представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда злоумышленница обокрала пожилую жительницу центра столицы на почти 480 тысяч рублей, получив пин-код от ее банковской карты, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, 27 марта в ОМВД России по Басманному району поступило заявление от гражданки, о том, что примерно в 14:30 на городской домашний номер ей позвонила некая женщина, представившаяся работницей Пенсионного фонда РФ.

«Она сообщила пожилой женщине о том, что ей полагается пенсионная путевка в дом отдыха. Пенсионерка ответила отказом. Однако далее лжеработница попросила продиктовать ей пин-код с обратной стороны карты, открытой в банке «В», расположенном по адресу: улица Земляной вал, дом 27, строение 1», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после того пожилая женщина назвала код и последние четыре цифры карты, у нее списали денежные средства в сумме 478061 рублей.

«По данному факту проводится проверка», – заключил представитель пресс-службы.