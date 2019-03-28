РИАМО – 28 мар. Полицейские в Лобне задержали двух сотрудников эвакуационной службы, подозреваемых в краже из машины, оба приехали из стран ближнего зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что 34-летний местный житель в результате ДТП получил телесные повреждения и управлять своим автомобилем в дальнейшем не мог.

«Для транспортировки автомашины он обратился в эвакуационную службу. Сотрудники организации доставили транспортное средство по указанному адресу и вернули ключи водителю. На следующий день мужчина, осматривая свою машину, не обнаружил музыкальное оборудование, которое находилось на заднем сиденье. После чего он обратился в полицию», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых.

«Ими оказались сотрудники эвакуационной службы в возрасте 28 и 33 лет, которые ранее транспортировали автомобиль потерпевшего. В ходе обыска по месту жительства злоумышленников полицейскими обнаружено и изъято похищенное имущество», – дополнила Петрова.

По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – резюмировала Петрова.