РИАМО - 28 мар. В административном здании на Волгоградском проспекте в ночь на четверг произошел пожар, во время тушения огня были спасены два человека, возгорание удалось ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 01:27 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России сообщили о задымлении по адресу: Волгоградский проспект, дом 28.

«По прибытии подразделений установлено, что происходит загорание в одном из кабинетов на первом этаже административного здания на площади 20 квадратных метров. Из здания были выведены 10 человек, со второго этажа по лестнице спасены два человека, спасенные были переданы для осмотра наряду скорой помощи», – отмечается в сообщении.

Возгорание было локализовано в 02:04, в 02:09 – ликвидировано.

Информация о пострадавших не момент ликвидации не поступала.