РИАМО - 28 мар. Количество приемных семей в Москве с 2010 года выросло почти в 7,5 раз, в семьях воспитываются почти 93% детей-сирот города – это 19 тысяч ребят, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В семьях воспитываются 92,7% столичных детей-сирот. С 2010 года число приемных семей в Москве выросло почти в 7,5 раз — с 358 до 2672», - говорится в сообщении.

В семьях, которые взяли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут около 19 тысяч ребят. В учреждениях для сирот находятся почти 1,5 тысячи человек.

«В городе провели большую работу, чтобы решить проблемы сиротства. Ежемесячно на содержание ребенка, в зависимости от его возраста и состояния здоровья, выплачивают от 16,5 тысячи до 27,5 тысячи рублей. А если родители воспитывают детей с инвалидностью, они получают вознаграждение за выполнение обязательств по воспитанию. Его размер составляет от 16,7 тысячи рублей до 28,39 тысячи. Если в семье находятся три и более приемных ребенка, денежную поддержку оказывают обоим родителям», - отмечается в сообщении.

Кроме того, члены приемной семьи могут бесплатно пользоваться городским транспортом, а также получать скидки на оплату телефона и услуг ЖКХ. Дети ежегодно получают оздоровительные путевки.

В городе также действует пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, в которых воспитываются не менее пяти детей, трое из которых старше 10 лет или дети-инвалиды. Главное нововведение — бесплатное предоставление жилых помещений на время реализации программы. Участие в ней принимают уже 40 семей.

За условиями жизни детей, соблюдением их прав и интересов, обеспечением сохранности имущества следят органы опеки и попечительства, а также специалисты по работе с семьями и психологи центров помощи семье. Они регулярно проводят плановые и внеплановые проверки.

«Для людей, которые хотят взять ребенка в семью, в столице регулярно проводят общегородское мероприятие «День аиста». Оно позволяет познакомиться с воспитанниками центров содействия семейному воспитанию в неформальной обстановке», - отмечается в материале.