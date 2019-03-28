РИАМО – 28 мар. Городской бесплатный интернет с начала года появился еще в 55 библиотеках Москвы, воспользоваться Wi-Fi горожане и гости мегаполиса теперь могут почти в 340 читальнях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С начала этого года бесплатный интернет заработал еще в 55 городских библиотеках. Теперь воспользоваться сетью Wi-Fi можно уже в 336 читальнях столичного департамента культуры», – говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы – руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, бесплатным беспроводным интернетом оборудовано уже 76% городских библиотек.

«В них (библиотеках – ред.) установлено больше 2 тысяч точек доступа – примерно по шесть в каждом здании. Поэтому москвичи могут работать с большими объемами информации, просматривать видео, слушать аудиоматериалы. Это расширяет возможности для обучения и исследовательской работы», – пояснила Сергунина.

Она также отметила, что библиотеки с бесплатным интернетом есть во всех 11 округах столицы.

«Чтобы подключиться к интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow Wi-Fi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором – указать номер телефона, на который придет сообщение с кодом», – добавляется в материале.

В текущем году произойдет объединение на единой платформе более 15 тысяч точек доступа к беспроводному интернету – на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца, в парках, библиотеках, домах культуры, музеях, кинотеатрах сети «Москино» и общежитиях вузов. Таким образом, не нужно будет повторно подключаться к Wi-Fi, передвигаясь по городу. Кроме того, для пользователей начнет работать единая служба технической поддержки, сотрудники которой помогут при использовании беспроводной сети.

В настоящее время на улицах в пределах Третьего транспортного кольца работает свыше 3 тысяч точек доступа к бесплатной сети Wi-Fi, в 40 парках – более 1,1 тысячи, почти в 200 домах культуры – 880. Еще 336 точек есть в 14 городских музеях, 62 – в 13 кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар». Кроме того, городской Wi-Fi доступен в 151 вузовском общежитии и на ВДНХ.

По итогам 2018 года, к городской сети Wi-Fi подключились примерно 24,3 миллиона раз, что выше показателей 2017 года на 27,5%. Пик по количеству подключений пришелся на май, когда беспроводным интернетом воспользовались 4,8 миллиона раз.