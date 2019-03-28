РИАМО - 28 мар. В апреле в больницах Москвы пройдут дни открытых дверей, в рамках проекта жители смогут пройти бесплатные обследования, так, будущие родители смогут оценить оснащенность и комфорт роддомов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московские больницы в апреле приглашают жителей на традиционные дни открытых дверей. В рамках проекта «Входите, открыто!» столичного департамента здравоохранения можно будет пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, ежедневно в течение месяца в клиниках будут проходить различные мероприятия для москвичей.

«Это и консультации профильных специалистов, и диагностические исследования, и лекции, и школы здоровья. Большое внимание наши врачи уделят здоровью детей, будущим родителям и старшему поколению», — отметил Хрипун.

Детская клиническая больница №9 имени Г.Н. Сперанского 4 апреля приглашает юных пациентов проверить сердце. С 15:00 до 18:00 будут осматривать ребят, испытывающих боли в сердце, головокружения, потемнение в глазах и учащенное сердцебиение.

Тринадцатого апреля специалисты проведут прием пациентов в Детской городской клинической больнице святого Владимира. С 09:00 до 14:00 детей будут осматривать такие врачи, как ортопед, лор и хирург.

Также в рамках проекта жительницы Москвы смогут проконсультироваться с гинекологом, сдать необходимые анализы, а также сделать УЗИ в больнице №15 имени О.М. Филатова.

Будущие родители в дни открытых дверей смогут оценить оснащенность и комфорт роддомов, а также узнать больше о беременности, родах и заботе о новорожденных.

С 1 апреля по 8 мая в больнице имени С.И. Спасокукоцкого пройдут дни открытых дверей для москвичей старшего поколения. Пациентов проконсультируют кардиолог, терапевт, невролог, уролог, гинеколог и хирург. При необходимости будут проведены УЗИ, рентгенодиагностика, компьютерная томография, а при наличии показаний пенсионерам предложат госпитализацию в стационар.