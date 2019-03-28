РИАМО – 28 мар. В бесплатной акции по профилактике болезней почек, которая проходила в поликлиниках и больницах Москвы с 12 по 22 марта, приняли участие свыше 5 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 5 тысяч горожан приняли участие в бесплатной акции по профилактике болезней почек. Она проходила с 12 по 22 марта во взрослых поликлиниках, центрах здоровья и больницах столичного департамента здравоохранения. Акция была приурочена ко Всемирному дню почки, который отмечается во второй четверг марта», – говорится в сообщении.

Жителям города предлагали сдать анализ крови на креатинин и анализ мочи на белок. Первое исследование помогает рассчитать скорость клубочковой фильтрации – главный показатель степени выраженности хронической болезни почек. Второй анализ позволяет определить наличие патологии почек при отсутствии нарушения их функции.

«Всего в акции участие приняли более 5 тысячи человек, из которых обследование прошли около 3,3 тысячи человек. По его результатам у каждого пятого были выявлены хронические заболевания почек, а у 4% – другие заболевания почек. Среди них – кисты почек, мочекаменная болезнь и другие. Эти пациенты были направлены на дополнительную диагностику. У большинства участников исследований (это 76%) патологии не выявлены», – дополнил представитель пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

Также свыше 700 москвичей посетили лекции, посвященные здоровью почек. Они проходили в 20 городских больницах и поликлиниках.

Департамент здравоохранения уделяет особое внимание профилактике и своевременной диагностике различных заболеваний. Создан календарь дней открытых дверей под названием «Входите, открыто!».

Москвичей приглашают на лекции и встречи, которые проводят врачи.