РИАМО – 28 мар. В Москве завершилась реставрация бывшего жилого дома городской усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Завершилась реставрация бывшего жилого дома городской усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке. Он является образцом архитектуры московского классицизма. Этот стиль отличают монументальность, простота форм, строгость и отсутствие каких-либо излишеств в отделке», – говорится в сообщении.

Трехэтажное здание расположено по адресу: Денежный переулок, дом 3, строение 1. В настоящее время в нем находится банковский офис.

«Это здание вместе с примыкающим к нему бывшим домом дворцового ведомства XIX века составляет единый архитектурный ансамбль, который формирует облик Денежного переулка. Бывший жилой дом городской усадьбы XVIII–XIX веков – выявленный объект культурного наследия, поэтому реставрацию проводили по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем наших специалистов. Восстановительные работы длились больше года», – отметил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он добавил, что до начала реставрации здание не эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии. Система водостока практически не работала, а крыша протекала. Это привело к тому, что некоторые деревянные стропила прогнили, металлические балки покрылись ржавчиной, а стены на уровне третьего этажа – плесенью. Поэтому сначала специалисты провели противоаварийные работы. Старую крышу заменили, несущие стены и фундамент укрепили, а после приступили к реставрации помещений и фасадов здания.

Специалисты восстановили кирпичную кладку дома, использовав при этом полнотелый кирпич необходимого размера. Его особенность в том, что он выполнен из тугоплавкой глины и в нем отсутствуют пустоты. Именно из такого кирпича и построен жилой дом. Еще восстановили дверные и оконные проемы, которые были заложены, а в подвале привели в порядок потолки со сводчатыми перекрытиями.

Восстановление и сохранение памятников архитектуры – одно из важных направлений работы столичного департамента культурного наследия. За последние восемь лет в городе отреставрировали более 1,2 тысяч памятников архитектуры.