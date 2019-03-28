РИАМО - 28 мар. В четверг в Подмосковье и Москве установится облачная погода без существенных осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса, а рост атмосферного давления может стать причиной недомогания у метеочувствительных людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве от 2 до 4, по области от минус 1 до плюс 4 градусов», - говорится в сообщении.

Ожидается ветер северо-западного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что для метеочувствительных людей погода в Московском регионе может стать причиной недомогания и появления симптомов ухудшения самочувствия, что будет связано с ростом атмосферного давления и возмущенным геомагнитным фоном.

В первую очередь такие внешние условия негативно влияют на состояние метеозависимых людей с гипертонической болезнью, хронической ишемической болезнью, нарушениями сердечного ритма, а также с вегетативными расстройствами нервной системы. Уменьшить влияние неблагоприятных внешних факторов помогут лекарства, назначенные врачом, контроль артериального давления. Следует по возможности уменьшить тяжелые физические нагрузки, требует осторожности и работа, связанная с повышенным вниманием.