РИАМО - 27 мар. Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева в среду подвела итоги совещания, на котором обсуждался ряд рабочих вопросов, связанных с деятельностью муниципального театра «ФЭСТ» городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы разделили вопросы, которые обсуждались на совещании, на несколько блоков. Первый блок связан с нормотворческой деятельностью, взаимоотношениями с работодателями. Прежде всего, необходимо проработать проект нового устава с учетом пожеланий театра и внести эти коррективы, которые предварительно будут оценены юристами», – отметила Ширалиева.

Она добавила, что речь идет о работе над штатным расписанием и об определенной автономности руководителя учреждения.

«По результатам нашего совещания было принято решение вернуть должность директора. Его кандидатура будет представлена художественным руководителем», – подчеркнула министр.

Ширалиева добавила, что урегулирование данных вопросов направлено, прежде всего, на то, чтобы театр «ФЭСТ» как можно скорее вернулся к нормальной работе.

«В Год театра у нас предусмотрен целый ряд мероприятий, в том числе связанных с работой театров муниципальных. Мы планируем максимально вовлекать театр «ФЭСТ» в фестивальные программы. Мы проговорили, что 6 июня театр выступит на нашем фестивале муниципальных театров «Пушкинский театральный карнавал». Кроме этого будет целый ряд акций, где мы будем активно привлекать коллектив. Я уверена, что они будут активными участниками нашей событийной повестки», – подытожила Ширалиева.