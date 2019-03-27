РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 мар. В связи с проведением традиционного весеннего полумарафона «Любовь и космос» 14 апреля в подмосковном Королеве будет ограничено автомобильное движение на нескольких участках дорог, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Ограничение пройдет на следующих улицах: улице Чайковского – от улицы Гагарина до улицы Октябрьская, Октябрьской улицы – от улицы Фрунзе до Октябрьского бульвара, на Октябрьском бульваре – от улицы Пионерская до улицы Циолковского», – отмечается в сообщении.

Также перекроют часть улицы Циолковского: от пересечения с Октябрьским бульваром до проезда Циолковского (широкая/правая сторона автомобильного движения в сторону улицы Коммунальной), четную/широкую сторону проспекта имени Королевеа: от проезда Циолковского до улицы Коммунальная (правая сторона движения по проспекту в сторону улицы Коммунальной) и улицу Коммунальная: от проспекта имени Королева до остановки «Гипермаркет Глобус» (до разворота с улицы Калининградской в обратную сторону на улице Калининградской).

Время ограничения: с 10:30 до 15:00.