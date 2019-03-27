РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В Подольске в среду подвели итоги III Открытого фестиваля «На театральных подмостках», в котором приняли участие около 400 человек, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Открытый фестиваль «На театральных подмостках» проходил во Дворце культуры «Октябрь» с 25 по 27 марта. Коллективам предстояло соревноваться в нескольких номинациях: «Художественное слово», «Драматический спектакль» и «Малые формы». Всего на фестивале представили 12 спектаклей в номинации «Драматический спектакль», 15 театральных работ в номинации «Малые формы», также участвовали 80 чтецов в номинации «Художественное слово». Торжественный гала-концерт и подведение итогов проходили в среду.

«Это третий фестиваль, и в этом году он посвящен Году театра. Помимо этого, в Подольске до 6 апреля проходит и городской фестиваль любительских театральных коллективов, в котором также с 14 марта горожане могли посмотреть спектакли, но уже для более взрослой аудитории», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

По его словам, всего за это время спектакли в двух фестивалях посетили около 10 тысяч человек.

«В ДК «Октябрь» в фестивале приняло участие более 400 человек, которые показывали свои творческие работы в трех номинациях. Выступление оценивало профессиональное жюри и лучшие работы отметили на гала-концерте», – отметил Денисов.

Так, по итогам фестиваля в номинации «Художественное слово» в возрастной группе 5- 7 лет дипломантом I степени стали Влада Маловечкина и Анна Фроликова (Театр Юного актера ДК «Октябрь»), также дипломом лауреата I степени наградили Александру Ржевскую (Театр Юного актера ДК «Октябрь»).

В возрастной группе 8-10 лет дипломантами I степени стали Ева Лившина (Театр Юного актера ДК «Октябрь») и Марина Тегниряднова (образцовый коллектив «Театр ГлаголЪ»). Лауреатами I степени стали Екатерина Иосип (коллектив «Логос» ДК «ЗиО») и Елизавета Балыко (театральная студия «Вечерний звон» ДК «Октябрь») и так далее.

Помимо награждения дипломантов и лауреатов различных степеней в трех номинациях и различных возрастных группах наградили участников и за лучшую актерскую работу. Так, дипломы за лучшую актерскую работу получили Полина Нененко (театр-студия «Желтая пирамида» СДК «Романцево»), Даниил Скоренко (театральная студия «Вечерний звон» ДК «Октябрь»), Владимир Павлов (театральный коллектив «Зазеркалье» МЦ «Вектор») и другие. Диплом за актерский ансамбль получил молодежный театр «След» Красногорска.