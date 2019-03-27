РИАМО - 27 мар. В Воскресенском районе в 2019 году получат земельные участки более 140 многодетных семей, ранее в муниципалитете участки получили 615 таких семей, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В здании правительства Московской области с участием представителей администрации Воскресенского района прошло совещание по мерам поддержки материнства, детства и дошкольного образования.

«В числе вопросов, которые обсуждались – выделение земельных участков многодетным семьям. В Воскресенском районе сформировано и поставлено на кадастровый учет 145 участков», – отмечается в материале.

На очереди для получения земельных участков стоит 141 многодетная семья. До конца 2019 года все они будут обеспечены землей.

Ранее бесплатные земельные участки были выделены 615 многодетным семьям из Воскресенского района.