РИАМО - 27 мар. В выставочном зале Главного архивного управления города Москвы открылась историко-документальная выставка «Московская театральная мозаика», она приурочена к проведению Года театра в России, представленные здесь материалы иллюстрируют более чем 200-летнюю театральную историю российской столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В документах рассказывается о появлении первого московского публичного театра, о создании Большого и Малого Императорских театров, об учреждении Художественно-общедоступного театра и о фронтовых бригадах в годы Великой Отечественной войны», – отмечается в материале.

Исторические документы и редкие фотографии позволят посетителям выставки заглянуть за кулисы ведущих театров России и в творческие лаборатории знаменитых режиссеров и актеров – Михаила Щепкина, Марии Ермоловой, Юрия Завадского, Олега Ефремова, Юрия Любимова, Марка Захарова и многих других.

Исторический интерес также представляют неосуществленные проекты театральных зданий 1930–1940-х годов. А документы о К.С. Станиславском, Е.Б. Вахтангове, В.Э. Мейерхольде знакомят с их взглядами на развитие нового, послереволюционного театрального искусства.

Экспозицию дополняют современные фотографии, рассказывающие о Москве как об одном из крупнейших центров театральной жизни России и всего мира.

Выставка продлится до 28 апреля. Посетить ее можно со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00. Вход свободный, при себе необходимо иметь паспорт.