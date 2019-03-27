РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 мар. В подмосковном Королеве прошло общегородское родительское собрание, где взрослые и дети смогли получить консультации стоматологов и пройти стоматологический скрининг-контроль полости рта, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Собрание состоялось в Королевской хоровой школе «Подлипки». После проведения осмотров жителям города рассказали о важности профилактики кариеса и правильной гигиены полости рта.

«Идея пришла главному врачу стоматологии, мы давно с ней говорили о том, что важно предупреждать появление кариеса у детей. Мы решили, что нам нужны помощники, и мы заручились помощью волонтеров, ими выступают школьники из всех школ города, те, кто хочет в дальнейшем связать свою жизнь либо с врачебной специальностью, либо даже конкретно стоматологической», – сказала заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева.

Мероприятие прошло по программе профилактики стоматологических заболеваний «Наукоград – город счастливых улыбок» в рамках федерального проекта «Единой России» – «Здоровое будущее».

В волонтерском отряде программы участвует 57 школьников, как минимум по двое от каждой школы городского округа. Ученики 9-11 классов помогали в проведении мероприятия.