РИАМО - 27 мар. В подмосковном Воскресенке определили победителей IV открытых городских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд «Тигры на льду», говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Финалы в двух возрастных группах прошли на ледовой арене имени В.В. Каменского. За первое место в младшей группе боролись команды воскресенских школ №№ 4 и 26. Результат был разгромным – 1:10 в пользу 26-й школы», – отмечается в материале.

В старшей группе команда городской школы №26 вышла на лед против Ратчинской школы. Интрига игры сохранялась до третьего периода. Итогом упорной борьбы стала победа опять-таки 26-й школы. Счет 9:4.

Награждение победителей состоится 28 марта в 15:00 во Дворце культуры «Химик» имени Н.И. Докторова.

В турнире «Тигры на льду» участвуют школьники, которые не занимаются профессионально хоккеем. В этом году в нем соревновалось 17 команд из 13 школ района.