РИАМО - 27 мар. Московским автомобилистам нужно быть осторожнее на дорогах города в предстоящую ночь, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Днем было солнце, совсем уже теплое и весеннее, а к вечеру снова обидный минус, ночью даже до минус 5, и местами идет снег. Будьте осторожнее – на дорогах и тротуарах мокро и скользко. Держите дистанцию и помните о коварстве природы», – говорится в сообщении.

Двадцать восьмого марта будет немного холоднее нормы, осадков не ожидается. Ночью будет около минус 4-2 градусов, днем в Москве – плюс 2-4, в Подмосковье – 0 – плюс 5. Ночью и утром местами гололедица.

По предварительным итогам, в Москве средняя температура за 25 дней марта на 2,1 градуса превышает климатическую норму.

Среднесуточная температура перешла через 0 градусов в сторону положительных значений, то есть началась климатическая весна в столице примерно на 10 дней раньше средних сроков (обычно 27 марта). Хотя погода в столице была неустойчивая, часто шли осадки. В итоге за 25 дней выпало 115% от месячной нормы (39,2 миллиметра при месячной норме 34 миллиметра).