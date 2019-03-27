РИАМО - 27 мар. Более 20 сосен высадят во дворах Таганского района этой весной, породы хвойных деревьев выбрали сами жители, проголосовав в проекте «Активный гражданин», они отдали предпочтение черной и горной соснам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Озеленение проведут в районе дома №12, корпуса 1 по Стройковской улице, около дома №11 в Большом Симоновском переулке и дома №2 на Библиотечной улице», - отмечается в материале.

Всего до конца года во дворах, в парках и на улицах города может появиться свыше 700 тысяч новых деревьев и кустарников. Около 330 тысяч из них планируется высадить по программе «Миллион деревьев».

Высказаться за озеленение своего двора москвичи могут, обратившись в управу или проголосовав в проекте «Активный гражданин». Схемы озеленения и породы деревьев также выбирают жители.

Кроме того, у каждой семьи появилась возможность принять участие в экологическом проекте «Наше дерево» и посадить дерево в честь рождения ребенка.