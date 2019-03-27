РИАМО - 27 мар. В Москве завершили работы на первом тоннеле южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Зюзино» до станции «Каховская», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Достроили первый тоннель на южном участке БКЛ от «Зюзино» до «Каховской». На станции «Зюзино» начали делать ограждающие конструкции котлована под будущую станцию», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, специалисты готовятся к реконструкции Каховской ветки для интеграции ее в состав Большой кольцевой линии.

Длина БКЛ метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Сейчас пассажирам доступны шесть станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская».