РИАМО - 27 мар. В районе Якиманка в апреле отремонтируют 15 детских и восемь спортивных площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы пройдут в рамках месячника по благоустройству, который проводят каждую весну, отмечается в материале.

«На детских площадках, где это требуется, отремонтируют песочницы. Кроме того, там починят скамейки и малые архитектурные формы. На спортивных площадках установят новые баскетбольные кольца, отремонтируют и покрасят двери», – сказала начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы района Янина Нагорняк.

Она добавила, что сейчас специалисты выясняют, какие работы требуется выполнить на городских и внутридворовых территориях.

В этом году в столице планируют благоустроить 50 улиц, площадей и других территорий во всех округах города.

В центре Москвы работы коснутся главным образом небольших улиц и переулков. В остальных округах знаковые для местных жителей территории обновят в рамках программы «Мой район». Также собираются привести в порядок 150 парковых и озелененных территорий.