РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 мар. Строительство домов в жилых комплексах, которые не достроил на территории подмосковного Красногорска банкрот «Урбан Групп», планируют закончить в текущем году, сообщил замглавы администрации муниципалитета Дмитрий Петрухин.

В среду в администрации Красногорска заместитель главы администрации Дмитрий Петрухин и начальник управления Евгений Владимирский провели встречу с инициативными группами дольщиков комплексов «Лесобережный», «Опалиха О3» и «Митино О2». Эти объекты не достроил в Красногорске застройщик «Урбан Групп».

«Московская область заключила с «Дом.РФ» соглашение о достройке этих домов. В каждом микрорайоне определен свой застройщик. В частности, «Опалиха О3» это группа компаний «Крокус». По плану и по соглашениям жилые дома должны быть достроены в этом году (2019 – ред.) практически в каждом жилом комплексе», – сказал Петрухин.

Он отметил, что основная задача – достроить жилье и решить проблему обманутых дольщиков. После банкротства «Урбана» остались около 15 тысяч граждан, которые приобрели квартиры в «Лесобережном», «Опалихе О3» и «Митино О2». Часть из них уже получила ключи от долгожданных квартир, дома сдают в эксплуатацию по мере готовности. Срок ввода каждого дома прописан на сайте Минстроя Московской области.

«В «Лесобережном» будут строить те дома, где были обманутые дольщики. Те дома, в которых предыдущим застройщиком не были реализованы договоры долевого участия, пока к завершению строительства не планируются», – добавил Петрухин.

Он отметил, что прорабатывают и вопросы строительства социальных объектов.

«По мере выделения средств на их завершение, они также будут достроены», – подчеркнул Петрухин.

Один из вопросов на встрече касался зон отдыха для жителей новых микрорайонов.

«Глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина поставила задачу разработать концепцию создания рекреационных зон на территории всего округа. Рекреационная зона – это зона отдыха граждан в свободное время. Как правило, это пляжи, зоны барбекю, экотропы, веревочные парки и так далее. Все настилы выполняются из экологичных материалов, без нанесения вреда зеленым насаждениям», – сказал Петрухин.

По его словам, в Красногорске планируют создать 19 таких зон, большинство из них привязаны к водным объектам. Сейчас разрабатывают концепцию, которую позже обсудят с жителями.